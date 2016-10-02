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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 12:14 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货9月27日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年9月27日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(253,355口)
    114,550   33,008   18,736  102,777  194,047  236,063  245,791   17,292   7,564
    
    较9月20日变动(未平仓合约：增加13,933口)
    
      9,183    1,998    2,974    1,157    8,584   13,314   13,556      619     377
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       45.2     13.0      7.4     40.6     76.6     93.2     97.0      6.8     3.0
    
    各类交易商数量(总计为304家)
        150       56       61       57       69      239      162
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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