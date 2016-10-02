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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 12:16 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货9月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年9月27日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况
报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,830,991口)
    543,799  252,153  522,518  663,872  960,739  1730189  1735410  100,802  95,581 
    
    较9月20日变动(未平仓合约：增加19,286口)
    
     10,666   -2,107    4,232    6,026   17,062   20,924   19,187   -1,638      99
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.7     13.8     28.5     36.3     52.5     94.5     94.8      5.5     5.2
    
    各类交易商数量(总计为392家)
        137      110      161       96      119      323      319
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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