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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 12:18 BJT

CFTC报告：COMEX期铜9月27日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年9月27日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(179,904口)
     74,769   76,859   16,277   72,312   70,341  163,358  163,477   16,546  16,427
    
    较9月20日变动(未平仓合约：减少10,670口)
    
     -7,505  -18,566   -1,151   -2,425    9,118  -11,081  -10,599      411     -71
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       41.6     42.7      9.0     40.2     39.1     90.8     90.9      9.2     9.1
    
    各类交易商数量(总计为263家)
         91       97       52       48       53      169      175
    (完)
    
  

 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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