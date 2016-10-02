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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 12:17 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货9月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(465,882口)
    146,279  240,190   84,123  184,829   98,506  415,231  422,819   50,651  43,063
    
    较9月20日变动(未平仓合约：增加5,803口)
    
      4,990    4,226     -701      -17    1,204    4,272    4,729    1,531   1,074
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.4     51.6     18.1     39.7     21.1     89.1     90.8     10.9     9.2
    
    各类交易商数量(总计为466家)
        160      144      111      126      104      344      311
    (完)
    
  

 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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