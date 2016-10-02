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货币新闻 | 2016年 10月 2日 星期日 12:17 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货9月27日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年9月27日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(645,605口)
    188,927   90,457   97,965  309,982  365,565  596,874  553,987   48,731  91,618
    
    较9月20日变动(未平仓合约：减少4,500口)
    
    -14,655   12,091    6,212    5,670  -27,178   -2,773   -8,875   -1,727   4,375
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.3     14.0     15.2     48.0     56.6     92.5     85.8      7.5    14.2
    
    各类交易商数量(总计为614家)
        164      171      179      161      207      434      475
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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