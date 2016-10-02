金砖国家：9月30日股汇市收盘纵览

路透10月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月30日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.09%，报903.46点。
中国股市：沪综指收市缩量小涨，长假在即投资者无心恋战
中国汇市：人民币收盘缩量微跌，节后汇价是否持稳仍需看大行态度
香港股市：受德银忧虑拖累而收低，但恒指创下七年来最高季度涨幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 报58,367.05点，上日报58,350.568点。
巴西汇市：拉美货币上涨，因报导称德意志银行接近与美国司法部就其在金融危机前出售不良抵押贷款债券达成和解。雷亚尔兑美元 收报3.2504/17，上日收报3.2544/55。
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南非股市：跟随欧洲股市下跌，受德银拖累。指标Top-40指数 收盘下跌1.45%，报45,425.59点；大盘综合指数 收盘下跌1.42%，报51,949.83点。
南非汇市：兰特兑美元上升，因新债发行获超额认购
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印度股市：波动交投中上涨，在上日大跌后反弹。上日由于印度官方表示，该国部队周四已进入巴基斯坦控制的克什米尔地区，导致股市下挫。BSE指数 收盘上涨0.14%，报27,865.96点；NSE指数 收盘上涨0.23%，报8,611.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.61/66.62，上日收报66.845/66.855。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.73%，报990.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.27%，报512.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.44%，报62.805；卢布兑欧元 升值0.22%，报70.67。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)