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市场报道 | 2016年 10月 2日 星期日 16:57 BJT

全球贵金属：9月30日SPDR黄金持仓下降0.13%，或1.19吨

路透9月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量下降0.13%，至947.95吨，周四为949.14吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,515,759.67盎司降至30,477,603.58盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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