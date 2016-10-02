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货币新闻 | 2016年 10月 3日 星期一 06:46 BJT

国际油市：美国7月石油需求六个月来首降，馏分油需求疲弱--EIA

路透纽约9月30日 - 能源资料协会(EIA)周五表示，美国7月石油需求同比下降，为六个月来首次，因汽油销售无法弥补馏分油需求疲弱状况。

EIA数据显示，7月整体石油需求从上年同期的1,971.2万桶，下降1.3%或26.7万桶/日。

数据显示，这是1月来首次出现石油需求同比下降，是过去12个月第五次出现这种状况。

据EIA汽油供应月报，汽油日需求较上年同期增加1.7%或15.9万桶，至959.7万桶，再次领涨需求。

据EIA，6月汽油需求以966万桶/日创纪录高位。EIA从1945年开始汇整汽油需求数据。

　 汽油需求数据虽然强劲，但还不足以弥补馏分油需求疲弱的状况。EIA数据显示，7月馏分油需求同比下降7.7%或29.9万桶，至357.8万桶/日。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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