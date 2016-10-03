国际油市：美国第三季石油活跃钻机数创两年来最大季度增幅--贝克休斯

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透9月30日 - 根据一项受到密切关注的报告，美国石油钻探业者第三季活跃钻机数创2014年以来最大季度增量，但增速已放缓，因尽管石油输出国组织(OPEC)达成八年来首次减产计划协议，原油价格仍持于每桶50美元下方。
能源服务业者贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，9月30日止当周美国活跃钻机数量增加七座，至425座，为2月以来最高，但仍不及一年前的614座。
第三季活跃钻机数量增加95座，为2014年第一季增加105座以来的最大增幅。第三季逾三分之二增加的钻机(67座)来自西德州和新墨西哥州东部的二叠纪盆地，使当地活跃钻机总数增至204座，为今年以来最高。
由于油价重跌，美国活跃钻机数已从2014年10月的纪录高峰1,609座锐降，今年5月降至316座的低点。今年上半年钻机数仍持续减少了206座。
然而第三季以来，石油钻探业者却连续14周增加、或至少未减少钻机数量，为2011年以来连续未减少钻机的最长纪录，也是1987年以来连续未减少钻机的第三长纪录，仅此于2011年的连续19周和2010年的连续17周。
分析师指出，短期来说，如果油价依然维持在低档，小型、私人持有的运营商会撤回钻凿计划，选择保存资本，那么活跃钻机数可能减少。
但长期而言，分析师预测2017和2018年活跃钻机数将跳增，因届时油价料上涨，规模较大的公开上市运营商提高钻探支出以增产。
S&P Global Platts旗下预测分支Platts RigData预估，随着能源价格上涨，石油及天然气陆上活跃钻机数将从2016年的平均449座，增至2017年的579座，2018年则至678座。2015年平均为883座。
美国石油活跃钻机数图表：
美国天然气钻机数相对于期价图表：
(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。