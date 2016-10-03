国际油市：美国第三季石油活跃钻机数创两年来最大季度增幅--贝克休斯

路透9月30日 - 根据一项受到密切关注的报告，美国石油钻探业者第三季活跃钻机数创2014年以来最大季度增量，但增速已放缓，因尽管石油输出国组织(OPEC)达成八年来首次减产计划协议，原油价格仍持于每桶50美元下方。

能源服务业者贝克休斯(Baker Hughes) 周五称，9月30日止当周美国活跃钻机数量增加七座，至425座，为2月以来最高，但仍不及一年前的614座。

第三季活跃钻机数量增加95座，为2014年第一季增加105座以来的最大增幅。第三季逾三分之二增加的钻机(67座)来自西德州和新墨西哥州东部的二叠纪盆地，使当地活跃钻机总数增至204座，为今年以来最高。

由于油价重跌，美国活跃钻机数已从2014年10月的纪录高峰1,609座锐降，今年5月降至316座的低点。今年上半年钻机数仍持续减少了206座。

然而第三季以来，石油钻探业者却连续14周增加、或至少未减少钻机数量，为2011年以来连续未减少钻机的最长纪录，也是1987年以来连续未减少钻机的第三长纪录，仅此于2011年的连续19周和2010年的连续17周。

分析师指出，短期来说，如果油价依然维持在低档，小型、私人持有的运营商会撤回钻凿计划，选择保存资本，那么活跃钻机数可能减少。

但长期而言，分析师预测2017和2018年活跃钻机数将跳增，因届时油价料上涨，规模较大的公开上市运营商提高钻探支出以增产。

S&P Global Platts旗下预测分支Platts RigData预估，随着能源价格上涨，石油及天然气陆上活跃钻机数将从2016年的平均449座，增至2017年的579座，2018年则至678座。2015年平均为883座。

美国石油活跃钻机数图表：

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美国天然气钻机数相对于期价图表：

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