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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报10月3日

**头版头条**

--德银 财困率先为港股第四季开局掀起波澜，投资界料季初难逃“受累外围”格局。

**其他**

--对于各界高关注金管局何时会出手限制按息逐步下跌，金管局总裁陈德霖于德国一论坛后称，现时业界风险环境与往年不同，当局不倾向再推标准化按息下限。

--屡夺地王的龙光地产 ，其管理层强调，公司买地以实现盈利为前提，又指其单价较低，毛利率可保持40%水平。

--民信金控 上周斥资2.8亿港元入股名医何永超旗下的生殖医学诊所，正式进军医疗保健行业。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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