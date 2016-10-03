《香港报摘》--经济日报10月3日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--德银 财困率先为港股第四季开局掀起波澜，投资界料季初难逃“受累外围”格局。
**其他**
--对于各界高关注金管局何时会出手限制按息逐步下跌，金管局总裁陈德霖于德国一论坛后称，现时业界风险环境与往年不同，当局不倾向再推标准化按息下限。
--屡夺地王的龙光地产 ，其管理层强调，公司买地以实现盈利为前提，又指其单价较低，毛利率可保持40%水平。
--民信金控 上周斥资2.8亿港元入股名医何永超旗下的生殖医学诊所，正式进军医疗保健行业。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。