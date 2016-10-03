《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月3日

*工商时报：

--总统蔡英文决自今日起每周一架设〞执政决策协调会报〞九人小组决策平台，提高团队决策效率。今中午聚焦〞一例一休〞政策方向，下午行政立法政策协调会报将邀卫环委员会委员，研商周三攻防策略，务必周三要将法案送出委员会，盼最快11月12日前完成三读立法。

--中华信评表示，随着利率触底，台湾债市可望因此重新获得发债动能，预估台湾债市未来几季的新债发行可能会出现反弹。

--金融科技（FinTech）蓬勃发展下，非金融业在金融科技的支持下积极涉足金融服务业，对金融科技专利权积极布局，金控业也鸭子划水申请各项专利。其中，国泰金控 旗下国泰人寿最为积极，已申请30件，而中信银、永丰银也分别申请到四项、一项金融科技专利。

*经济日报：

--为了持续推动全民节电，经济部能源局已拟定〞新节电运动〞三年计画报行政院，计画包括政府、产业、住宅商业三大部分。行政院表示，预算来自经济部〞能源管理基金〞以及〞统筹分配款〞，整体预算接近200亿台币，预计带动相关产业产值逾500亿台币。

--鸿海 集团扩大电动车生态圈，整顿诺基亚北京旧厂，规划今年内将该基地变身为车用研发中心，北汽集团、特斯拉等指标厂有望陆续进驻。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。