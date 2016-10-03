《香港报摘》--信报10月3日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
**头版头条**
--港股恒生指数 自2月收市低位累计涨逾5,000点，传统基金普遍录得不俗回报，不过受11月三大黑天鹅事件影响令资金随时“散水”。
**其他**
--根据香港入境处资料，黄金周首天内地旅客来港人数为18.8万人，较去年同期升3.1%。
--主营电子产品生产的华讯 早前收购北京一个购物中心，被视为集团打算转型或卖壳，但公司主席林贤奇强调，集团并非无计划转型或卖盘，只是希望业务多元化。
--8月份香港人民币存款下跌2.1%，为2013年2月以来的新低，金管局发言人表示，这可能与部分市场人士对人民币前景仍然维持审慎态度，以及有投资者调整其人民币资产配置等因素有关。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。