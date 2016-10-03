《香港报摘》--信报10月3日

**头版头条**

--港股恒生指数 自2月收市低位累计涨逾5,000点，传统基金普遍录得不俗回报，不过受11月三大黑天鹅事件影响令资金随时“散水”。

**其他**

--根据香港入境处资料，黄金周首天内地旅客来港人数为18.8万人，较去年同期升3.1%。

--主营电子产品生产的华讯 早前收购北京一个购物中心，被视为集团打算转型或卖壳，但公司主席林贤奇强调，集团并非无计划转型或卖盘，只是希望业务多元化。

--8月份香港人民币存款下跌2.1%，为2013年2月以来的新低，金管局发言人表示，这可能与部分市场人士对人民币前景仍然维持审慎态度，以及有投资者调整其人民币资产配置等因素有关。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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