《全球重要经济事件一览表》--9月30日-10月7日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月3日(一)
马德里--全球合作中心(Global Interdependence Center)主办“2016年中央银行系列讨论会：马德里”(至10月4日)。前法国央行总裁诺亚将出席。
孟买--印度央行货币政策委员会会议(至10月4日)。
10月4日(二)
菲律宾马卡迪市--欧盟-菲律宾2016年商业峰会。
悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。
奥克兰--美国芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济事态和货币政策发表讲话(2350)。
查尔斯顿--美国里奇蒙联储银行总裁拉克尔就“经济展望，2016年10月”发表讲话(1205)。
马德里--欧洲央行执委普雷特在第七届金融论坛发表讲话
孟买--印度央行货币政策委员会会议(0900)。
10月5日(三)
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在该行主办的一场会议中发表演说(1330)。
亨廷顿--美国里奇蒙联储总裁拉克尔在马歇尔大学与学生进行对话(1700)，随后发表演讲，题为“美联储管理是否需要改革”(2100)。
法兰克福--欧洲央行管委会会议。无利率决定。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在华尔街日报伦敦办公室发表演讲(0830)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。
10月6日(四)
墨尔本--澳洲央行经济主管肯特发表演说(0530)。
纽约--欧洲央行执委普雷特发表演说(0715)。
魁北克--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1535)。
新德里--印度经济峰会(至10月7日)。
10月7日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)与世界银行集团举行2016年年会(至10月9日)。
华盛顿--美联储副主席费舍尔在国际金融协会(IIF)成员年会上，参加有关经济和联邦监管的对话(1430)。美联储理事布雷纳德参加有关“区块链技术”的讨论(2000)。
纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说，主题为“美联储沟通”(1645)。
凤凰城--旧金山联邦储备银行高级副总裁Mary Daly发表演说，主题为“美国经济前景及支持美国梦的教育角色”(1940)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团2016年年会(至10月9日)。
渥太华--加拿大央行公布企业前景调查(1430)。
10月10日(一)
卢森堡--欧元集团会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
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