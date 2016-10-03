《台湾重要政经日程》--10月3日-12月13日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
=====================今日重要政经消息==============================
10/3(一) --09:00 立法院院会。
--09:00 总统蔡英文出席〞2016年全球招商论坛〞。
--12:30 台湾央行标售一年期定存单，金额1,600亿台币。
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10/5(三)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)；上月CPI年增率0.57%。
10/7(五)
--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
10/13(四)
--12:30 标售两年期105甲12期公债金额300亿台币，18日发行。
10/20(四)
--12:30 标售五年期105甲13期公债300亿台币，25日发行。
--16:00 经济部公布外销订单年变动率，上月为年增8.3%。
10/24(一)
--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。
--16:20 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。
11/8(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。
11/21(二)
--16:20 央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
11/22(三)
--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。
12/6(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。