《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月3日

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
10月3日 - 下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收 市价的比较.(1美元=7.7552港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高164.7点，或0.91%，报18,308.15 点。因德意志银行和金融股攀升。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 126.490 1.38 21569 9.810 > 中国铝业 <2600.HK 9.200 0.44 2818 2.854 > 中国移动 <0941.HK 61.520 -0.60 304091 95.420 > 中国人寿 <2628.HK 13.080 -0.53 213407 20.288 > 中石油 <0857.HK 66.800 1.52 28685 5.180 > 中石化 <0386.HK 73.850 1.99 19275 5.727 > 汇丰控股 <0005.HK 37.610 1.21 2362987 58.335 > 中电信 <0728.HK 51.040 0.79 3877 3.958 > 中国联通 <0762.HK 12.180 -0.73 79215 9.446 > 兖州煤业 <1171.HK 6.780 -0.73 21580 5.258 > 华能国际 <0902.HK 25.110 0.40 68653 4.868 > 南方航空 <1055.HK 28.150 0.07 4732 4.366 > 东方航空 <0670.HK 23.170 0.83 1967 3.594 > 中芯国际 <0981.HK 5.570 -0.89 14728 0.864 > （完）
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。