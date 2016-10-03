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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 08:30 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月3日

10月3日 - 下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收
市价的比较.(1美元=7.7552港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收高164.7点，或0.91%，报18,308.15
点。因德意志银行和金融股攀升。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            126.490  1.38     21569     9.810
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            9.200    0.44     2818      2.854
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            61.520   -0.60    304091    95.420
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            13.080   -0.53    213407    20.288
           >                                               
 中石油    <0857.HK            66.800   1.52     28685     5.180
           >                                               
 中石化    <0386.HK            73.850   1.99     19275     5.727
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            37.610   1.21     2362987   58.335
           >                                               
 中电信    <0728.HK            51.040   0.79     3877      3.958
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            12.180   -0.73    79215     9.446
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            6.780    -0.73    21580     5.258
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            25.110   0.40     68653     4.868
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            28.150   0.07     4732      4.366
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            23.170   0.83     1967      3.594
           >                                               
 中芯国际  <0981.HK            5.570    -0.89    14728     0.864
           >                                               
    
    （完）

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