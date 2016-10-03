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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 08:47 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元在亚洲盘初承压

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* 新西兰元在亚洲盘早上普遍承受卖压

* 有传言称有少量的澳元兑新西兰元买需，以及新西兰元兑日圆卖盘，打压新西兰元兑美元

* 新西兰元上周因空头回补而成为表现最佳的主要货币

* 支撑位在55日移动均线0.7234，以及9月26日低位0.7221

* 新西兰元兑美元自7月25日以来均收在55日移动均线上方 (完)

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