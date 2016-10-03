版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 09:28 BJT

标题新闻：日本三菱汽车10月恢复八款车型国内销售，此前就浮报汽车燃效年内二度做出修正

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐