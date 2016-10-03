《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

**明报**

--美国加息阴影笼罩全球，领展<0823.HK 近年购并较前活跃，该公司资本市场部主管吴文强表示，已提高使用循环贷款比例至11%以增加融资弹性，并称领展手上最少70亿港元备用资金供随时出击收购之用。

--手游股联众 拟以“世界扑克巡廻赛”（WPT）打头阵在中国内地以至全球发展电竞娱乐业务，公司董事长杨庆说，相信旗下各营运平台有能力自行融资发展。

**星岛日报**

--英国媒体报导，滙丰控股 计划关闭在苏格兰中部城市斯特林的资讯科技中心，裁减当地约90个资讯科技（IT）职位，相信是该集团节约成本措施的一部分。

--港交所 行政总裁李小加日前在深圳创新发展研究院演讲时表示，中国证监会希望港交所在沪港通、深港通业务之中，解决投资者身分辨认问题，希望能有“一户一码”，不过李小加认为承接要达到一户一码并不容易。

**苹果日报**

--继南洋商业银行推出1.26厘年利率税务贷款计划后，花旗香港今年亦调低息率吸客，最低1.59厘。

--港铁 物业总监邓智辉表示，观塘延线本月通车后，将立即推出何文田站上盖住宅物业发展项目招标。

**东方日报**

--市场消息透露，由于主板壳股价格愈涨愈高，不少创业板公司一到符合主板上市要求立即申请转板，不过，港交所 审批转板申请转趋严格，今年首九个月由创业板转到主板上市只有四宗，较去年同期显着减少约66%。

--证监会向券商发出通函，注意到部分被视察的“驳脚经纪”（介绍经纪业务），曾经进行其许可活动范围以外的业务，因而违反有关发牌条件，例如有「驳脚经纪」将客户介绍予一名债券发行人，而非执行经纪，以认购非上市债券，又或者向客户提供全权委托户口管理的服务。

**文汇报**

--千百度 宣布，旗下英国百年历史的玩具品牌Hamleys于中国内地的首家旗舰店已于前日在南京开幕，总楼面近7,000平方米。

--据《日本经济新闻》引述内部人士消息，上海证券交易所已向巴基斯坦证券交易所发出意向书，寻求收购最多40%股权。若成事，将为中资首次收购外地交易所。（完）

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