《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--美国加息阴影笼罩全球，领展<0823.HK 近年购并较前活跃，该公司资本市场部主管吴文强表示，已提高使用循环贷款比例至11%以增加融资弹性，并称领展手上最少70亿港元备用资金供随时出击收购之用。
--手游股联众 拟以“世界扑克巡廻赛”（WPT）打头阵在中国内地以至全球发展电竞娱乐业务，公司董事长杨庆说，相信旗下各营运平台有能力自行融资发展。
**星岛日报**
--英国媒体报导，滙丰控股 计划关闭在苏格兰中部城市斯特林的资讯科技中心，裁减当地约90个资讯科技（IT）职位，相信是该集团节约成本措施的一部分。
--港交所 行政总裁李小加日前在深圳创新发展研究院演讲时表示，中国证监会希望港交所在沪港通、深港通业务之中，解决投资者身分辨认问题，希望能有“一户一码”，不过李小加认为承接要达到一户一码并不容易。
**苹果日报**
--继南洋商业银行推出1.26厘年利率税务贷款计划后，花旗香港今年亦调低息率吸客，最低1.59厘。
--港铁 物业总监邓智辉表示，观塘延线本月通车后，将立即推出何文田站上盖住宅物业发展项目招标。
**东方日报**
--市场消息透露，由于主板壳股价格愈涨愈高，不少创业板公司一到符合主板上市要求立即申请转板，不过，港交所 审批转板申请转趋严格，今年首九个月由创业板转到主板上市只有四宗，较去年同期显着减少约66%。
--证监会向券商发出通函，注意到部分被视察的“驳脚经纪”（介绍经纪业务），曾经进行其许可活动范围以外的业务，因而违反有关发牌条件，例如有「驳脚经纪」将客户介绍予一名债券发行人，而非执行经纪，以认购非上市债券，又或者向客户提供全权委托户口管理的服务。
**文汇报**
--千百度 宣布，旗下英国百年历史的玩具品牌Hamleys于中国内地的首家旗舰店已于前日在南京开幕，总楼面近7,000平方米。
--据《日本经济新闻》引述内部人士消息，上海证券交易所已向巴基斯坦证券交易所发出意向书，寻求收购最多40%股权。若成事，将为中资首次收购外地交易所。（完）
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。