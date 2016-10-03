港报财经评论：欧银风暴12月真爆发--信报10月3日

欧银风暴12月真爆发/ 习广思

美股上周五回升超过160点，主要原因是有报道指德银与美国司法部可能达成和解协议，赔偿金额由140亿美元大幅减少至54亿美元。德银股价由一度跌穿10欧罗的历史新低到收市倒升14%，市场风险大为纾缓。虽然风险骤降，但金融股面对的将是更严厉的监管，而且伴随环球信贷停滞、投资收益下降，欧银行真正风暴在12月。

德银股价早段再创新低的背景，是彭博上周四根据德银内部资料，率先披露部分客户因信心动摇开始撤走的消息，大约10家对冲基金客户已将衍生金融商品部位转到其他银行。

《华尔街日报》上周五亦报道，据熟知内情的消息透露，已采取降低在德银曝险仓位的对冲基金包括AQR、Capula、CITADEL、Luxor、MAGNETAR与MILLENNIUM等大型对冲基金业者，具体动作包括撤走担保资产与缩减交易，已撤走或准备撤走资金达数十亿美元。

当年雷曼出事，对冲基金与传统基金不是死在大跌市，而是死在资产被冻结在雷曼户口，有价长仓资产固然卖不得，就连短仓、淡仓也被困在户口，既不能平仓更不要说套回资金，不少金融业者尝过教训，都深恐德银出事会无端「输身家」，撤资是理所当然。

德银事件的背景是巴克莱、瑞士信贷和德银因为不当销售按揭抵押贷款证券（MBS）遭到美国司法部开出数十亿美元的罚款。投资者的目光一直集中在德银与美国司法部的谈判上，美国司法部最初要求德银支付140亿美元来解决问题，该消息泄露引发外界对财务本已疲弱的德银更加担忧。

有报道指出，美国司法部希望能和这三家银行达成综合解决方案，以期在美国总统大选结果出炉前几周，能通过高额兼吸引眼球的罚款获得公众最大的注意力。

不过，由于德银股价大跌而引发的市场波动，或令司法部决定减低罚款，避免引发一场金融风暴。巴克莱股价上周五也一度大跌7%，收市则倒升0.5英镑或0.3%。

德银在9月15日证实被美国司法部开出天价罚款，此后股价由约13.5欧罗跌至10欧罗水平，然而其股价的漫长跌浪实际上已运行了好长一段时间，去年8月见过32欧罗之后便一路向下，与环球股市的表现相差极远。

今年7月，国际货币基金组织（IMF）发表报告称，德银为「风险最高的全球重要银行」，更表示德银「疑是引发系统风险最重要的因素」。德银在今年年初欧央行压力测试的表现亦未尽人意，普通股一级资本充足率（CET1）在负面因素冲击下，低于接受测试的欧罗区银行平均水平，意大利第三大银行锡耶纳银行更未能通过测试，其CET1比率由11.79%跌至-2.44%，引发市场恐慌。

虽然意大利总理伦齐有意施援，惟由于欧盟本身规定不允许政府拯救银行，伦齐的建议遭德国强烈反对，锡耶纳银行最终依靠私人集资暂渡危机。此后欧央行行长德拉吉亦放软口风，称「国家层面的支持是帮助银行业摆脱不良贷款非常有用的方式」。

德国政府早前亦曾明确表态不会相救，成为加剧是次德银危机的原因之一。无论如何，是次罚款应有机会大幅减少，但欧洲银行特别是意大利银行的风险依然高企。

早前，意大利宣布将于12月4日举行修宪公投，总理伦齐提出将参议员人数由315名减至100名，以及限制参议院解散政府的权力等，以图稳住意大利政局。不过，意大利政界对此建议非常反感，民众对执政党的信任亦每况愈下，欧洲民粹主义抬头，当地「五星运动党」支持度大增，是次公投结果其实并不乐观。一旦公投结果否定改革，伦齐下台再启动大选，欧洲银行股随时又再跌过。

港股上周五在德银阴影之下跌了442点，反映市场信心处于偏低水平，今日有望随欧美股市反弹，市场亮点相信继续是石油股及煤炭股。油价上周五续升，有关油价的分析都不用多作补充，煤炭股也受惠于煤炭季节性供需因素，应该仍有不俗反弹空间。

周六传来9月澳门博彩收益按年增加了7%，比大行预测的4%增长更为理想，濠赌股看来也有机会炒一炒。

美国总统选举消息方面，有传Buzzfeed网站流出特朗普曾亮相色情视频的片段，不过看来似乎是出席「花花公子」的宣传活动而已，未必会大幅打击其选情，令人难以理解的是特朗普即使电视辩论表现差劲，其民调仍未见大幅滑落，今届美国总统大选的确很有看头。（完）

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