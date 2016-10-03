港报财经评论：今季仍聚焦中资股，留意蒙牛--经济日报10月1日

今季仍聚焦中资股 留意蒙牛/ 林瑞芬

受累美股周四回落，港股昨又下跌，本周先跌后扬再挫。恒指 昨收报23,297点，跌1.9%；国指 收报9,581，跌2.2%，大市成交额增加至704亿港元。

港股走过丰收的第三季之后，第四季未必如第三季般一帆风顺，预期在北水的可能带动下探新高，但同时，外围美息走向及美国总统选情紧张，制造波动风险，机会与风险并存。策略上，倾向较为审慎，只宜低吸，莫高追。

下周A股将因为国庆假期而休市，港股少了这个定向标，加上「港股通」已告暂停，交投淡静之势料延续至下周中段！走势上，港股将受欧美股市走势影响。德银陷财困，周四更成美国银行股下跌藉口，下周风险仍在德银。

技术上，恒指于23,000至24,000上落待变，直至确认失守23,000或升穿24,000呈方向启示为止。国指于9,500至10,000上落，失守9,500或10,000关，才有重大方向启示。

预期北水继续来港，中资股还是第四季内的焦点股份。中型股之中，蒙牛乳业 可以留意。上月，国内同类伊利股份 被险资阳光保险入股狙击，形成股权的不明朗。同月，蒙牛公告，由雅士利国际 主席卢敏放上任新总裁；而中国食品 财务总监吴文婷出任蒙牛执行董事；蒙牛创始人牛根生获委任为战略及发展委员会成员。两家公司双双有变动，惟伊利的变动较不明朗，而蒙牛第一大股东中粮集团地位牢固，少一重股权不明朗的担忧。

综合证券商评论，中金认为新总裁卢敏放对两个长期合作股东达能和阿拉的运营体系十分熟悉，预计长期而言协同效应将得到进一步加强。而新任总裁将聚焦在缩小蒙牛与主要竞争者之间的差距上，主要通过产品创新行销、提升运营效率、推进管道改革及提升整体盈利水平等措施。常温产品、低温产品和婴幼儿配方奶粉内生增长的复苏（维持现有增速甚至进一步提升）将成为公司实现2020年销售目标的主要驱动力，维持2020年至千亿元销售目标不变，相当于2015至2020年度复合收入增长率19.5%。中金就有所期待在新管理层的带领下，以及牛根生加入战略发展委员会后蒙牛的积极变化，中綫股价上望16.16港元。

此外，招商证券认为，内地乳制品行业格局已稳定，公司更换管理层，短期影响只是中性。公司新任总裁于2015年加入雅士利，之前一共有18年消费品市场及销售经验，在奶粉业务上尤其有专业化运营背景，曾帮助达能旗下多美滋以及牛栏奶粉做到中国市场份额第一和电商市场份额第一。期待新总裁在液态奶领域维持占优地位的同时，在奶粉领域上可以帮助蒙牛获得高速增长的突破。

外资看法而言，瑞信相信新总裁可更好地平衡蒙牛旧有业务、中粮集团及达能三者之间的利益。此外，相信更换总裁可为集团酸奶业务带来改变，因卢敏放与达能集团有10年的关系支持，目标价由16.8港元调升至19港元。

德银认为，预料今次管理层变动会增加蒙牛在营运上的不透明性，其市场营运及经销商货源补给在短期会受到影响；新管理层亦可能重新审视主要的会计政策，如销售及支出的确认；但德银认为，长期而言，可能带来一些正面影响，例如带来重新审视及提升蒙牛现有品牌及营运渠道的机会等，又是挑战，又是机遇，中綫目标价18港元不变。

就行业现况而言，据元富证券指出，随着市场对高端品牌乳制品需求增加，蒙牛下半年继续加大旗下特仑苏、Arla等高端品牌的推广，以增加市场份额。另外，乳业行业销售增速加快，内地乳品销售折扣自4月开始减少，相信乳制品行业最坏情况已过去，蒙牛可望在今年底完成清理奶粉存货。展望下半年乳品行业竞争趋向稳定，蒙牛产品价格亦有望提升，有助改善毛利率表现。险资投入乳业股，或可体现为侧面折射行业的前景明朗化具价值投资，行业拐点已现。

往绩而言，截至今年6月底止，蒙牛上半年纯利呈按年倒退19.5%至10.8亿元人民币，主要受累联营公司由盈转亏，以及旗下雅士利国际的利润贡献减少。若扣除持股的现代牧业 一次性非现金损失，核心盈利则按年下跌4%。不过，由于期内积极拓展高端液态奶市场，加上上游原奶价格下跌，蒙牛毛利率上升1.8个百分点至33.7%。

根据Etnet综合市场预测，蒙牛于2016、2017及2018年度每股盈利平均为0.62元、0.7元及0.77元人民币，与2015年度每股盈利0.61元人民币比较，渐进升势。

蒙牛股价近月由16港元高位回调至14港元密集支持区反弹，显示有一定支持力，若守稳反弹回升，首个目标看16港元，止蚀13港元，候低吸。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘