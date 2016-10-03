港报社评：六中全会的三件大事与一石三鸟--明报10月3日

10月从来就是中国的大事之月，这个10月，政治大事是下旬将召开的中共十八届六中全会。按上周中央政治局会议决定，六中全会的主题是「研究全面从严治党重大问题」，今次六中全会，将审议通过两个条例、一个决议。今次六中全会，将办三件大事，也将收一石三鸟之功，开启中国政治新周期。

按照政治局的决定，六中全会将审议通过两份文件稿，分别是《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》。另外，按照政治惯例，中共十八届六中全会将审议一份《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》，宣布中共十九大明年的召开时间和启动相关筹备工作。

六中全会将通过的两个文件和一个决议，从理论上讲，都是为中共十九大作的政治准备，但就其影响而言，势将波及长远、明年和当下三个层面，所以说是一石三鸟。

这两个文件和一个决议，内容不同，功用各异。《关于新形势下党内政治生活的若干准则》是「立规矩」的文件。习近平主政以来，最强调「讲规矩」，这个「规矩」是什么，现在由「若干准则」来明示，以求「严肃党内政治生活」。至于「若干准则」的内容，主要体现「四个着力」，即着力增强中共党内政治生活的「四性」（政治性、时代性、原则性及战斗性）；着力增强中共的「四大自我能力」（自我净化、自我完善、自我革新及自我提高）；着力提高中共的「两个水平（领导水平及执政水平）一个能力（拒腐防变和抵御风险的能力）」；着力维护中央权威。

《中国共产党党内监督条例》本身有些争议，因为自十八大以来，中共查处了大批贪官污吏，大量案例证明，贪腐已扩延至中央政治局甚至政治局常委会，扩延到中央军委，扩延到中枢机关。强化监督已势在必行，但如何强化取向不一，是强化党内监督，还是放手人民监督、舆论监督，争议很大。因应中国的民主化道路仍前景未明，当局对放开外部监督尚无足够心理准备，领导层只得以「坚持党内监督和人民群众监督相结合」为由，作出强化中共党内监督的决定。

至于召开十九大的决定，虽属例行公事，却要有必要的政治号角之功，决定发出的是「全党注意了」的政治信号，是立起下届大会的政治准备标志。通常由六中全会到下届大会，中间还要召开一次七中全会，但那已是实质的组织准备了。

在此意义上，六中全会相当于定出两份党内「负面清单」和作出一个政治动员，总的目的，是要实现「三个确保」，即确保中央的集中统一领导、确保中央的政令畅通、确保党的团结统一。在客观效应上，六中全会是力求收到这三方面功效。

六中全会的主要着眼点，当然要为十九大做准备。今明两年，内地省市县乡四级党委和地方人大将集中换届，明年夏天，更有中央最高层重组的最后摊牌。这既是十九大的组织人事准备铺垫，又是十九大的会前大挑战。所以展开「从严治党」的大旗，立政治规矩、定监督规则就格外重要。

若放宽眼界，会发现今次六中全会着眼点还在长远效应。今届中央领导层上台后，面对党内的深层腐烂，维持中共执政地位、保住红色江山的使命感陡增。但过去三年多，纠缠于清腐去污，现在结合十九大准备，不能不计长远。中央领导层已有共识，作为长期执政党，面临的最大威胁就是自身的腐败、自身的「软懒散」，寄望六中全会能打磨出「全面从严治党」的利器。

中共的长期执政地位如何巩固、十九大能否顺利完成任务，一切都得从眼前做起，而中共眼前面临的突出问题，是官场由胡作非为到不作为，这就是目前官场议论的六中之后「经济问题的政治改观」。

中央政治局多次讨论政治生活准则和问责条例的会上，都曾提到当前官员干部不作为问题，所以对两份文件的征求意见稿，提出「要抓住现阶段的主要问题，增强针对性和实效性」。具体地说，行为准则要保障确保中央的集中统一领导等「三个确保」；而问责上要问出「三个责任」，即主体责任、监督责任、领导责任。当然，领导层又要求决定文稿中特别强调，「努力在全党形成既有集中又有民主、既有纪律又有自由、既有统一意志又有个人心情舒畅的生动活泼的政治局面」。

在此基础上，六中全会将是一个转捩点，就是中央领导层认定的「新周期」起步，用六中全会来开启中共治党的「新周期」，以十九大来开启中国政治的「新周期」。

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