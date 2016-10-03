《全球汇市》德银担忧缓解带动美元小涨，英镑下挫

数据显示，美元净多仓从此前的66亿美元增至97亿美元。 本周美元的主要关注点是周五出炉的非农就业报告，数据可能巩固对美联储今年年底前 有望加息的预期。 澳元兑美元 略跌0.1%报0.7652美元。澳洲央行周二将公布政策决定。 路透访问57位分析师预计，澳洲央行料维持利率在1.5%的纪录低位不变。澳洲央行在今 年5月及8月两次降息。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1229 1.1238 -0.08 +3.40 1.0860 美元/日圆 101.35 101.33 +0.02 -15.75 120.30 欧元/日圆 113.82 113.90 -0.07 -12.76 130.47 美元/瑞郎 0.9717 0.9714 +0.03 -3.00 1.0018 英镑/美元 1.2929 1.2975 -0.35 -12.27 1.4738 美元/加元 1.3109 1.3127 -0.14 -5.27 1.3839 美元/离岸人民币 6.6764 6.6728 +0.05 +1.65 6.5680 澳元/美元 0.7653 0.7654 -0.01 +5.20 0.7275 新西兰元/美元 0.7262 0.7281 -0.26 +6.40 0.6825 澳元/日圆 77.570 77.530 +0.05 -11.47 87.620 新西兰元/日圆 73.610 73.770 -0.22 -10.21 81.980 英镑/日圆 131.07 131.43 -0.27 -26.04 177.22 澳元/新西兰元 1.0537 1.0503 +0.32 -1.19 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 汪红英/张明钧/李婷仪/李爽/徐文焰/李爽/龚芳)