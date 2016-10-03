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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 09:04 BJT

《全球汇市》德银担忧缓解带动美元小涨，英镑下挫

数据显示，美元净多仓从此前的66亿美元增至97亿美元。
    
    本周美元的主要关注点是周五出炉的非农就业报告，数据可能巩固对美联储今年年底前
有望加息的预期。
    
    澳元兑美元 略跌0.1%报0.7652美元。澳洲央行周二将公布政策决定。
    
    路透访问57位分析师预计，澳洲央行料维持利率在1.5%的纪录低位不变。澳洲央行在今
年5月及8月两次降息。   
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1229  1.1238  -0.08  +3.40  1.0860
    美元/日圆            101.35  101.33  +0.02 -15.75  120.30
    欧元/日圆         113.82  113.90  -0.07 -12.76  130.47
    美元/瑞郎            0.9717  0.9714  +0.03  -3.00  1.0018
    英镑/美元            1.2929  1.2975  -0.35 -12.27  1.4738
    美元/加元            1.3109  1.3127  -0.14  -5.27  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6764  6.6728  +0.05  +1.65  6.5680
    澳元/美元            0.7653  0.7654  -0.01  +5.20  0.7275
    新西兰元/美元        0.7262  0.7281  -0.26  +6.40  0.6825
    澳元/日圆         77.570  77.530  +0.05 -11.47  87.620
    新西兰元/日圆     73.610  73.770  -0.22 -10.21  81.980
    英镑/日圆         131.07  131.43  -0.27 -26.04  177.22
    澳元/新西兰元     1.0537  1.0503  +0.32  -1.19  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/张明钧/李婷仪/李爽/徐文焰/李爽/龚芳)

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