港报社评：难民冲击欧盟，远比希债难解决--经济日报10月3日

匈牙利昨公投决定是否接受欧盟的难民配额制度，反映难民问题激化了欧盟成员国民众对欧盟体制的不满，反欧情绪已由经济困难烧向社会文化冲突，欧盟面对的分裂威胁势将更大。

匈牙利公投在香港时间今晨1时结束后展开点票。按公投前民调显示，有8成民众反对欧盟的难民配额制度，故公投反对的机会很高。值得留意的是，在欧盟去年定出的安置16万名难民计划中，匈牙利只需要接受1,294名难民，以匈牙利约1,000万人口来说，要安置1,300名难民其实不难。

惟匈牙利民众极为反对，既是担心1,300名难民配额只是开端，日后或会更多，更重要是匈牙利民众忧心难民带来的社会文化以至安全冲击，尤其会否渗入恐怖分子或有机会变为恐怖分子的难民。匈牙利是一个难民都嫌多。

匈牙利总理欧尔班正是掌握了拒难民、忧恐袭的民意，去年底已向欧洲法院诉讼，反对欧盟按照强制配额分摊难民，更定于昨日进行对欧盟没有法律效力的公投。德国总理默克尔早表明不论公投结果如何，都不会影响有关政策，欧尔班仍顶住欧盟批评，续推公投，明显是要以公投民意挑战欧盟决策。

其实不止匈牙利，反难民情绪正在整个欧洲弥漫，如有民调指出，欧洲民众普遍担心难民会增加国内恐袭的风险。就德国对难民大开门户，不少欧盟国家舆论则认为，除默克尔妇人之仁外，更因德国人口老化与劳工供应紧张，故以人道为旗帜，输入难民填补人力，其他欧盟成员国却因而被大石砸死蟹。

事实上，即使在德国内部，对难民的忧虑亦愈来愈大，令默克尔所属的基督教民主联盟接连在地区选举大败，令默克尔不得不表示对难民政策感到后悔。

匈牙利以公投结果挑战欧盟决策，势更凸显欧盟机制的离地、大国欺压小国等，令欧盟各成员国的反欧盟情绪更浓。

雪上加霜的是，意大利12月4日的宪法公投可能酿成执政危机，促成提前大选，这股因匈牙利公投而更炽热的反欧盟情绪，可能令疑欧派「五星运动」上台，届时欧盟便可能要面对欧元区第三大经济体举行公投脱欧的冲击。

希腊债务危机还主要是经济问题，欧盟暂且拖过，难民问题则已是社会文化以至安全的冲突，更难善解，欧盟可谓屋漏偏逢连夜雨，冲击甚或危机恐怕停不了。

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