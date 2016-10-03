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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 09:45 BJT

香港个股：汇丰控股开盘升近2%，上周五在伦敦回购近2,900万英镑股份

路透香港10月3日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周一香港开盘升1.75%，上周五在伦敦回购近2,900万英镑的股份。

该股开盘报58.15港元，大市恒生指数 则开高1.53%。

该行今早在联交所的声明称，上周五在伦敦买入约499.3万股普通股，按成交量加权平均价每股5.728英镑计，涉资约2,859.8万英镑。

截至9月30日，汇丰累计回购116,447,967股普通股，金额约6.57亿英镑。该股上周五伦敦收报5.787英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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