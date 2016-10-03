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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--10月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值

    10月4日(二) 
    0030 澳洲建筑许可                                 8月        -7.0%       +11.3%
             民间住宅建筑许可                                      --         -0.5%
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                          9月          --         -5.0%
                网络招聘广告                                       --         +1.8%
    0330 澳洲央行利率决定                             10月        1.5%         1.5%
    0500 日本消费者信心指数                            9月         --          42.0
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      9月        49.0         49.2
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月       -0.1%        +0.1%
                              (较上年同期)                       -2.1%        -2.8%
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        9月         --         719.9
    2230 澳洲AIG服务业指数                             9月         --          45.0
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.2%        -0.1%
                               (较上年同期)                      +0.8%        +0.4%
   
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值        预估值
    
    10月3日(一)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)           9月         50.4           -- 
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    8月        -3.0%           -- 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)               9月         53.2          51.5 
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 9月         51.0          50.3
    0750 法国Markit制造业PMI                         9月         49.7          49.5 
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     9月         54.3          54.3 
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                   第二季        0.2%           --  
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    9月终值        52.6          52.6 
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    9月         55.4          52.1 
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI              9月         50.3           --  
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      9月终值        51.5           -- 
    1400 美国建筑支出(较前月)                        8月        -0.7%         +0.2% 
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数             9月         51.5          50.3  
                              投入物价分项指数                   53.0          52.9  
                              就业分项指数                       49.7          49.0 
                              新订单分项指数                     55.1           --  
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                      9月        1,776         1,745 
    2100 新西兰NZIER企业信心指数                  第三季          26%           -- 
                    产能利用率                                  92.5%           -- 
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     8月          57.9           --  
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/白云 审校 汪红英)

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