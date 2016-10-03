主要国家经济指标预测--10月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 8月 -7.0% +11.3% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- -5.0% 网络招聘广告 -- +1.8% 0330 澳洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5% 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 42.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 49.0 49.2 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.1% (较上年同期) -2.1% -2.8% 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 9月 -- 719.9 2230 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 45.0 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月3日(一) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月 50.4 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 8月 -3.0% -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 53.2 51.5 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 51.0 50.3 0750 法国Markit制造业PMI 9月 49.7 49.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 54.3 54.3 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第二季 0.2% -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.6 52.6 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 55.4 52.1 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 9月 50.3 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 51.5 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 8月 -0.7% +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 51.5 50.3 投入物价分项指数 53.0 52.9 就业分项指数 49.7 49.0 新订单分项指数 55.1 -- 1730 美国汽车销量年率(万辆) 9月 1,776 1,745 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 26% -- 产能利用率 92.5% -- 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 8月 57.9 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/白云 审校 汪红英)