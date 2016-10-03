《汇市简讯》美元兑日圆受美日利差扩大所支撑

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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* 利差扩大可能在今日支撑美元兑日圆
* 美债收益率自亚洲盘周五以来上升，10年券收益率升至1.601%，两年券收益率升至0.772%
* 日债收益率涨跌互见，10年券收益率升至负0.072%，但两年券降至负0.279%
* 美元兑日圆亚洲盘今早在101的窄幅区间游走，迄今为101.24-62
* 盘初上涨后被推低
* 市场交投淡静，日本2016/17年度下半展开，许多人还在寻求方向 (完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。