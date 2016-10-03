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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 09:24 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆受美日利差扩大所支撑

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* 利差扩大可能在今日支撑美元兑日圆

* 美债收益率自亚洲盘周五以来上升，10年券收益率升至1.601%，两年券收益率升至0.772%

* 日债收益率涨跌互见，10年券收益率升至负0.072%，但两年券降至负0.279%

* 美元兑日圆亚洲盘今早在101的窄幅区间游走，迄今为101.24-62

* 盘初上涨后被推低

* 市场交投淡静，日本2016/17年度下半展开，许多人还在寻求方向 (完)

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