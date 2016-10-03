金属期市：期铜接近八周高位，上月创2015年2月来最大单月升幅

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
9月期铜上涨5.6%，创下2015年2月来最高单月涨幅，因期铜上演补涨行情，期铜在今年多数时间受供应增加预期影响，整体表现不若其他基本金属。第三季期铜几近持平，表现大致与第二季相同。
中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4；与上月持平，继续高于临界点。上月和路透调查预估中值均为50.4。显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。
其他金属7-9月表现优于期铜，其中期铅 大涨近20%，期锡 劲升18%，两者都创下至少三年来最大季度涨幅，受供应趋紧支撑。
智利国家铜业公司(Codelco)向环保监管机关提交一项5,500万美元计划，寻求其萨尔瓦多(Salvador)铜矿场能持续运作至2021年，这是该公司旗下规模最小成本最高的矿场。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 龚芳/张明钧)
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