金属期市：期铜接近八周高位，上月创2015年2月来最大单月升幅

9月期铜上涨5.6%，创下2015年2月来最高单月涨幅，因期铜上演补涨行情，期铜在今年多数时间受供应增加预期影响，整体表现不若其他基本金属。第三季期铜几近持平，表现大致与第二季相同。

中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4；与上月持平，继续高于临界点。上月和路透调查预估中值均为50.4。显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。

其他金属7-9月表现优于期铜，其中期铅 大涨近20%，期锡 劲升18%，两者都创下至少三年来最大季度涨幅，受供应趋紧支撑。

智利国家铜业公司(Codelco)向环保监管机关提交一项5,500万美元计划，寻求其萨尔瓦多(Salvador)铜矿场能持续运作至2021年，这是该公司旗下规模最小成本最高的矿场。(完)

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