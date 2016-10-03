全球金市：金价因空头回补而上涨，有关德意志银行的疑虑减退

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
德意志银行 正积极与美国主管机构和解，以期在下月美国总统大选前达成协议；美国主管机关要求该行支付140亿美元罚款，为不当销售抵押贷款支持证券(MBS)一事和解。
中国金融市场10月1-9日逢国庆假期休市，在最大消费国缺席的情况下，预料交投将维持在低档。
美国8月消费者出下滑，为七个月来首见，在此同时通胀出现加速上涨迹象，这些经济指标释出的讯号不一，可能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)对于升息与否持审慎态度。
对冲基金及基金经理人9月27日止当周提高COMEX期金净多仓，为三周来首见。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五黄金持仓下降0.13%至947.95吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张明钧; 审校 戴素萍/李爽)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。