全球金市：金价因空头回补而上涨，有关德意志银行的疑虑减退

德意志银行 正积极与美国主管机构和解，以期在下月美国总统大选前达成协议；美国主管机关要求该行支付140亿美元罚款，为不当销售抵押贷款支持证券(MBS)一事和解。

中国金融市场10月1-9日逢国庆假期休市，在最大消费国缺席的情况下，预料交投将维持在低档。

美国8月消费者出下滑，为七个月来首见，在此同时通胀出现加速上涨迹象，这些经济指标释出的讯号不一，可能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)对于升息与否持审慎态度。

对冲基金及基金经理人9月27日止当周提高COMEX期金净多仓，为三周来首见。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五黄金持仓下降0.13%至947.95吨。(完)

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