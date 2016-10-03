香港个股：冠军科技主要股东出售全部持股，早盘初段一度冲高近三成

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透香港10月3日 - 香港软件系统及网络解决方案供应商--冠军科技 公布主要股东出售全部持股后，周一早盘初段一度冲高近三成，至14个月高位。
冠军科技周日晚间公告，主要股东简文乐于10月1日完成出售其所持约17.67亿股或27.9%股份予进城投资有限公司，总代价2.7亿港元，且不再持有公司任何股份。
进城投资为一家英属处女群岛注册公司，由程杨实益全资拥有，属冠军科技的独立第三方。
每股代价约0.1528港元，较冠军科技上周五收市价0.134港元，有14%溢价。
简文乐为冠军科技创办人，今年69岁，因退休关系，刚于9月30日辞任冠军科技主席及执行董事之职位。
该股今早开高逾23%后一度冲高29%，至0.173港元的14个月高位。香港时间09:59，该股升14.93%，报0.154港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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