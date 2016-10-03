香港个股：冠军科技主要股东出售全部持股，早盘初段一度冲高近三成

路透香港10月3日 - 香港软件系统及网络解决方案供应商--冠军科技 公布主要股东出售全部持股后，周一早盘初段一度冲高近三成，至14个月高位。

冠军科技周日晚间公告，主要股东简文乐于10月1日完成出售其所持约17.67亿股或27.9%股份予进城投资有限公司，总代价2.7亿港元，且不再持有公司任何股份。

进城投资为一家英属处女群岛注册公司，由程杨实益全资拥有，属冠军科技的独立第三方。

每股代价约0.1528港元，较冠军科技上周五收市价0.134港元，有14%溢价。

简文乐为冠军科技创办人，今年69岁，因退休关系，刚于9月30日辞任冠军科技主席及执行董事之职位。

该股今早开高逾23%后一度冲高29%，至0.173港元的14个月高位。香港时间09:59，该股升14.93%，报0.154港元。（完）

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