台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因德银担忧暂时缓解且台股走升

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月3日 - 台币兑美元 周一早盘走升。交易员表示，因市场对欧洲地区最大银行之一德意志银行 的担忧暂时缓解，且台股走升。不过韩国金融市场休市，盘面缺乏消息指引，令交投偏向淡静。
交易员认为，有报导指出德意志银行正试图与美国司法部协商把罚款金额降低，不过确切结果尚未出炉前，金融市场料随消息面震荡。此外，英国将于明年3月底之前启动脱欧进程，义大利也将启动公投，诸多变数让市场充满不确定性。
〞早盘蛮淡的，外资有买有卖。〞一位银行交易员说。
另一公股银行交易员认为，德意志银行的问题没那么快解决，此前亚币可能偏向弱势。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点较上日尾盘大致持平；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.230/31.250，上日收在31.215。
本地时间10:08，台币兑美元 报31.326，成交区间在31.250-31.350，上日收在31.366；台股加权指数 则涨0.71%。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.250-31.400。
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--《全球汇市》德银担忧缓解带动美元小涨，英镑下挫 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)
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