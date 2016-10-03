台湾汇市：台币兑美元早盘走升，因德银担忧暂时缓解且台股走升

路透台北10月3日 - 台币兑美元 周一早盘走升。交易员表示，因市场对欧洲地区最大银行之一德意志银行 的担忧暂时缓解，且台股走升。不过韩国金融市场休市，盘面缺乏消息指引，令交投偏向淡静。

交易员认为，有报导指出德意志银行正试图与美国司法部协商把罚款金额降低，不过确切结果尚未出炉前，金融市场料随消息面震荡。此外，英国将于明年3月底之前启动脱欧进程，义大利也将启动公投，诸多变数让市场充满不确定性。

〞早盘蛮淡的，外资有买有卖。〞一位银行交易员说。

另一公股银行交易员认为，德意志银行的问题没那么快解决，此前亚币可能偏向弱势。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点较上日尾盘大致持平；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.230/31.250，上日收在31.215。

本地时间10:08，台币兑美元 报31.326，成交区间在31.250-31.350，上日收在31.366；台股加权指数 则涨0.71%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.250-31.400。

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