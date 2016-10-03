澳新汇市：澳元和新西兰元原地踏步，等待澳洲央行政策会议

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
接受路透调查的57位分析师一致预期澳洲央行周二将维持政策不变，不过多数分析仍预期未来几个月仍将再降息一次。
决策官员们不愿进一步放宽政策，部分原因在于利率越来越低可能导致举债带动的房价泡沫。
周一地产顾问公司CoreLogic公布的数据显示，9月整体大都会房价较8月上涨1.0%，8月涨幅为1.1%。
9月房价较上年同期上涨7.1%，8月涨幅为7%，尽管这与去年超过11%的涨幅相比仍有段距离。
新西兰元兑美元 亦大致持平在0.7263，支撑位在0.7230，阻力位在0.7300附近。
由于即将公布的本地数据不多，下一个重大事件为周二的澳洲央行会议，这是新总裁上任后首次主持的会议。
BNZ汇市策略师Kymberly Martin表示，“预料不会有所行动。我们同时也预期该行语调不会有重大改变，特别是有鉴于总裁在国会证词中的坦率说法。”
澳洲央行总裁洛威对经济提出乐观看法，并指称随着利率走低，货币政策面临效力减弱的问题。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/张明钧; 审校 戴素萍/张荻)
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