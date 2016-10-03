台湾债市：10年券殖利率早盘扬升成交清淡，随美债走弱

路透台北10月3日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周一早盘上扬成交相当清淡。交易员指出，美债殖利率弹高带动台债走扬，但市场保持观望态度，交易不兴。

他们认为，央行上周宣布维持利率不变之后，市场并未立即反应这个利空，各方倾向观望；至于流动性不佳也压低了市场的进场意愿。他们认为，短期之内台债缺乏明确方向，只能随美债变动。

〞成交量低迷，没有太多东西可以讲，大家只用想像的，不动手，〞一位大型证券商交易员说。

也有一位小型证券商的交易员认为，虽然央行维持利率不变，短期内台债反应并不大；但不排除中线台债会缓慢反应，殖利率缓步垫高。

台湾央行上周四维持政策利率不变，中止连四季降息循环。

美国公债收益率周五上升，因德意志银行股价上扬和经济数据总体稳健扶助改善风险意愿。稳健的经济数据令美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息的可能性犹在。

本地时间10:15，10年券105/11 发行前交易殖利率涨0.50基点至0.7200%，成交2.0亿台币；至于台股加权指数 则涨0.72%。交易员预估该券今日殖利率交投区间料在0.72-0.73%。

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