日本股市：早盘上扬逾1%，因德银相关疑虑缓和扶助金融股扬升

标普金融股指数 上周五录得近两个月最大单日涨幅，德银股价跳涨，因有报导称，该行已接近与美国当局就销售不良抵押贷款证券达成较低的和解费。

“欧洲银行业的最新进展提振了市场。不过，虽然导致不确定的一个因素已消除，但其并未提供新的方向指引，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。