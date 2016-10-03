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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 10:54 BJT

日本股市：早盘上扬逾1%，因德银相关疑虑缓和扶助金融股扬升

标普金融股指数 上周五录得近两个月最大单日涨幅，德银股价跳涨，因有报导称，该行已接近与美国当局就销售不良抵押贷款证券达成较低的和解费。

“欧洲银行业的最新进展提振了市场。不过，虽然导致不确定的一个因素已消除，但其并未提供新的方向指引，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。

“市场对央行货币政策已略感到疲乏，本周可能会从经济指标中寻求交投线索。”

日本央行周一公布短观调查显示，9月止的三个月日本大型制造业者信心持平，服务业信心降至近两年低点，凸显经济复苏脆弱 。但日经指数对此几无反应。

东京银行类指数 涨1.2%，上周五收跌2.3%。

三菱日联金融集团(MUFG) 涨1.2%，三井住友金融集团 涨0.8%，瑞穗金融集团 涨1.0%。

东证股价指数 涨1.0%至1,336.28点；JPX-日经400指数 涨1%至11,964.13点。(完)

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