日本股市：早盘上扬逾1%，因德银相关疑虑缓和扶助金融股扬升

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
标普金融股指数 上周五录得近两个月最大单日涨幅，德银股价跳涨，因有报导称，该行已接近与美国当局就销售不良抵押贷款证券达成较低的和解费。
“欧洲银行业的最新进展提振了市场。不过，虽然导致不确定的一个因素已消除，但其并未提供新的方向指引，”大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎说。
“市场对央行货币政策已略感到疲乏，本周可能会从经济指标中寻求交投线索。”
日本央行周一公布短观调查显示，9月止的三个月日本大型制造业者信心持平，服务业信心降至近两年低点，凸显经济复苏脆弱 。但日经指数对此几无反应。
东京银行类指数 涨1.2%，上周五收跌2.3%。
三菱日联金融集团(MUFG) 涨1.2%，三井住友金融集团 涨0.8%，瑞穗金融集团 涨1.0%。
东证股价指数 涨1.0%至1,336.28点；JPX-日经400指数 涨1%至11,964.13点。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。