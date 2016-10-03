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亚洲 | 2016年 10月 4日 星期二 07:30 BJT

****敬告客户：路透中文“台湾银行间隔夜拆款开盘利率”报导暂停发送****

亲爱的客户，您好：

路透中文新闻从周二(4日)起将暂停发送每日“台湾银行间隔夜拆款开盘利率”报导。若金融市场出现大幅波动，将即时恢复报导。

欲浏览其他台湾货币市场相关报导，请点选 (完)

如有任何建议或者意见，请发邮件至jeanny.kao@thomsonreuters.com

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