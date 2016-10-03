路透基点：台湾大同280亿台币联贷案吸引八家银行参贷--TRLPC

路透10月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾大同股份 有限公司280亿台币(8.93亿美元)五年期贷款案迄今吸引八家银行参贷。 牵头行兼簿记行为台湾银行、彰化商业银行、华南商业银行、土地银 行、兆丰国际商业银行和台新国际商业银行。台湾银行还担任贷款代理行 。 该项贷款分为A、B和C三部分。A部分为180亿台币定期贷款，B部分为 100亿台币循环信贷，以及C部分72亿台币等值担保贷款，C部分贷款可按 台币或美元提取。B和C部分贷款合计不能超过100亿台币。 C部分贷款又分为C1和C2两部分。C1为40亿台币担保贷款，C2为1亿美 元担保信用状。 A和B部分利率与借款方的税后净利润率挂钩：若税后净利润率低于0% ，利率为邮局一年期存款利率加码90个基点；若利润率为0.1-3%，加码75 个基点；3.1%或超过3.1%，则加码60个基点。税后保底利率设为1.93%。 C部分有担保费112.5个基点。银行可获最高前端费用25个基点。 借款方的土地和建筑物将为抵押品，公司旗下的尚志资产开发股份有 限公司将为担保方。 资金将用再融资和运营资本。(完) (编译 龚芳; 审校 汪红英)