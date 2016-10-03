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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 12:51 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，受德银相关报导和中国制造业企稳支撑

亚洲     当日 今年以来   2015年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.38    101.42   +0.04  +18.66    120.30
    坡元            1.3653    1.3631   -0.16   +3.82    1.4175
    台币          31.343    31.366   +0.07   +5.50    33.066
    泰铢             34.60     34.67   +0.20   +4.10     36.02
    菲律宾披索       48.39     48.50   +0.24   -3.07     46.90
    印尼卢比      12980.00  13047.00   +0.52   +6.20  13785.00
    印度卢比       66.50     66.61   +0.17   -0.53     66.15
    注：中国、马来西亚和韩国市场适逢假期休市。 (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译/审校 汪红英/李婷仪/艾茂林/于春红/戴素萍)

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