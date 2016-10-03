香港个股：爱德新能源与国电投资订合作协议，包括40亿元人民币投资风电

路透香港10月3日 - 转型新能源发展的爱德新能源 周一宣布，国家电力投资集团旗下企业订立战略合作协议，双方将在四方面进行合作，当中包括在山东境内开发风电，总投资额达40亿元人民币以上，争取三年内完成。

前称中盛资源原来主要从事铁、钛精矿业务，8月初正式改名为爱德新能源，以反映公司的业务拓展至清洁能源、水及土地污染治理业务。公司的声明称，通过其全资附属公司山东兴盛矿业，与国家电投集团的全资子公司山东能源订立了一份具有法律约束力的区域排他性战略合作协议，双方将通过合作开发、建设、运营等方式，在陆上风电、综合园区能源配套、分布式能源、光热综合能源工程应用等方面开展全面合作。

双方计划在四个方面进行全面合作。首先在山东境内开发风电，总规模400-500MW，总投资额40亿元以上规模，争取三年内完成；根据山东兴盛实施的光热综合能源示范专案实验情况，在具备推广的情况下在省内国内快速布局，力争开展10个或以上的光热综合能源利用专案；双方在其他省市开展能源拓展合作；各自利用自身优势支持对方在能源领域的业务拓展。

合作方式方面，在具体到双方合作项目上，双方另行签署项目开发合作协议，明确合作模式并确定股权比例，原则上山东能源在项目投资中是控股方，山东兴盛是参股方。

爱德新能源今天早盘暂停买卖，上周五收报0.27港元。公司已申请股份在下午恢复交易。（完）

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