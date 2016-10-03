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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 13:26 BJT

《全球汇市》英镑触及七周低点，德银担忧缓解带动美元小涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1233  1.1238  -0.04  +3.43  1.0860
    美元/日圆            101.34  101.33  +0.01 -15.76  120.30
    欧元/日圆         113.84  113.90  -0.05 -12.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9718  0.9714  +0.04  -2.99  1.0018
    英镑/美元            1.2943  1.2975  -0.25 -12.18  1.4738
    美元/加元            1.3113  1.3127  -0.11  -5.25  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6759  6.6728  +0.05  +1.64  6.5680
    澳元/美元            0.7650  0.7654  -0.05  +5.15  0.7275
    新西兰元/美元        0.7259  0.7281  -0.30  +6.36  0.6825
    澳元/日圆         77.520  77.530  -0.01 -11.53  87.620
    新西兰元/日圆     73.590  73.770  -0.24 -10.23  81.980
    英镑/日圆         131.19  131.43  -0.18 -25.97  177.22
    澳元/新西兰元     1.0534  1.0503  +0.30  -1.22  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张涛/汪红英/张明钧/张若琪/艾茂林)

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