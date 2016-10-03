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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 13:46 BJT

标题新闻：印度9月制造业活动降温但日经/Markit PMI指数仍高于50，新订单和产出增长放缓

注：PMI为采购经理人指数的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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