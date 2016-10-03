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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 13:53 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：英国退欧忧虑重压英镑

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* 英镑/美元跌0.27%，欧元/美元跌0.12%，英镑/日圆跌0.18%，澳元/美元跌0.1%

* 新西兰元/美元跌0.32%，美元/坡元涨0.21%，美元/印尼卢比跌0.51%，美元/印度卢比跌0.18%

* 日经指数涨0.91%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.74%，美国原油跌0.62%，美国10年期公债收益率报1.61%，日本10年期公债收益率报负0.07%

* 英国首相表示最晚将在明年3月底启动脱欧程序

* 德银执行长致信为员工打气，和解金有望降低进一步提振股价

* 中国、韩国、马来西亚休市。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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