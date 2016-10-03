台湾股市：收高但量能不振，短线料呈区间高档震荡

路透台北10月3日 - 台湾股市周一收高。分析师表示，台股反弹但量能急缩，成交意兴阑珊，预估短期内股市将在高档震荡整理。

台湾加权股价指数 收涨0.73%,至9,234.20点；今日成交初值 为547.55亿台币，上交易日修正后为746.01亿。

〞上周市场很担心德意志银行的问题，但本周来看倒也没有扩大，〞台新投顾分析师黄文清说。

他表示，经过上周五的大跌之后，今日台股反弹幅度约是六成而已，主要是没有量能进场，低量反弹的情况并不符合创新高的企图。因此，分析师认为，台股短期内很可能落于区间整理格局，估计区间在9,135-9,300点。

黄文清也说，10月开始不论是美国或是台股都将进入季报公布高峰，大企业的财报和预估仍将会是市场关注未来景气的重点。股市虽不致大跌，但是成交量未有效放大，指数也不太可能往上攻克新高。