台湾股市：收高但量能不振，短线料呈区间高档震荡

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透台北10月3日 - 台湾股市周一收高。分析师表示，台股反弹但量能急缩，成交意兴阑珊，预估短期内股市将在高档震荡整理。
台湾加权股价指数 收涨0.73%,至9,234.20点；今日成交初值 为547.55亿台币，上交易日修正后为746.01亿。
〞上周市场很担心德意志银行的问题，但本周来看倒也没有扩大，〞台新投顾分析师黄文清说。
他表示，经过上周五的大跌之后，今日台股反弹幅度约是六成而已，主要是没有量能进场，低量反弹的情况并不符合创新高的企图。因此，分析师认为，台股短期内很可能落于区间整理格局，估计区间在9,135-9,300点。
黄文清也说，10月开始不论是美国或是台股都将进入季报公布高峰，大企业的财报和预估仍将会是市场关注未来景气的重点。股市虽不致大跌，但是成交量未有效放大，指数也不太可能往上攻克新高。
本地时间13:45，亚洲主要股市上涨，MSCI亚太明晟指数 涨0.75%。(完)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。