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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 14:01 BJT

澳洲股市：收盘上涨，德银将达成和解的消息提振金融股

路透10月3日 - 澳洲股市周一收复上日失地，收盘上涨，受金融类股上涨提振，因之前有报导称，德意志银行已接近与美国当局就出售不良抵押贷款债券达成和解。

指标S&P/ASX 200指数 收盘涨0.8%或42.57点，至5,478.5点。

澳洲四大银行股上涨，提振金融股指数 收涨逾1%。(完)

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