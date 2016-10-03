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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 14:16 BJT

日本股市：德银疑虑缓解激励日经指数收高，但川崎重工业大跌

东证股价指数 收盘涨0.6%至1,330.72点；JPX-日经400指数 收涨0.6%至11,915.33点。

跌幅居前的个股包括川崎重工业 ，该股大跌11%，此前该公司将截至2017年3月财年的营业利润预估下调近一半，原因是日圆走强且造船业务利润率下降。(完)

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