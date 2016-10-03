版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 14:30 BJT

日本评等：穆迪称日本的政策刺激措施将支持增长，但中期仍面临挑战

路透10月2日 - 穆迪称，

* 日本的政策刺激措施将支持增长，但中期仍面临挑战

* 若不能实施结构性改革来大幅提振增长，则日本业已沉重的债务负担将在未来10年进一步加重 (完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐