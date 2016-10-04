台湾货币市场：10月4日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月4日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,810.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --中央银行发行364天期定存单，金额1,600亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期： --央行存单到期 4兆(万亿)7,899.8亿台币。 10/05 1,414.50亿台币 10/06 1,590.50亿台币 10/07 2,536.00亿台币 10/08 150.00亿台币 10/10 3,004.50亿台币 10/11 3,708.80亿台币 10/12 2,028.00亿台币 10/13 882.50亿台币 10/14 40.00亿台币 10/17 6,320.00亿台币 10/18 2,759.50亿台币 10/19 3,950.50亿台币 10/20 3,232.00亿台币 10/21 1,636.00亿台币 10/24 3,180.00亿台币 10/25 30.00亿台币 10/26 25.00亿台币 10/27 5,409.00亿台币 10/28 637.50亿台币 *10/31 3,751.50亿台币 11/01 19.00亿台币 11/02 1,570.00亿台币 11/03 25.00亿台币 注*：表新增。 --公债还本与付息共535.181725亿台币。 10/15 102甲11期3息 3.75亿台币 10/15 103甲15期2息 4.306725亿台币 10/15 104甲13期1息 4.375亿台币 10/19 90甲7期15息 17.5亿台币 10/19 90甲7期本金 500亿台币 10/26 104甲14期1息 5.25亿台币 --国库券还本与付息共300亿台币。 10/13：财105-1期273天期国库券到期还本付息合计300亿台币。 --上市大型公司现金股利发放时程： 10/07：鸿海 发放625.53亿台币现金股利。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/13：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，12日标售。 --10/18：财政部发行105甲12期公债，天期为2年期，暂定金额为300亿台币，13日标售。 --10/25：财政部发行105甲13期公债，天期为5年期，暂定金额为300亿台币，20日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)