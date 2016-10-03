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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 14:42 BJT

中国评等：人民币要成为储备货币不仅仅需要被纳入SDR货币篮子

路透10月3日 - 惠誉表示：

* 将中国人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子，或许仅会对人民币需求产生微弱影响

* 人民币要成为储备货币，不仅仅需要被纳入SDR货币篮子

* 将人民币纳入SDR货币篮子不会立即对中国主权评级产生影响 (完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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