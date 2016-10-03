金属期市：伦敦期铜接近八周高位，中国PMI数据提振需求前景

9月期铜上涨逾5%，创下2015年2月来最高单月涨幅，因期铜上演补涨行情，期铜在今年多数时间受供应增加预期影响，整体表现不若其他基本金属。

第三季期铜几近持平，表现大致与第二季相同。

LME注册仓库铜库存MCU-STOCKS周四减少6,950吨，创7月底以来最大单日降幅，但库存距离近三年最高水准不是很远。

“需求推动铜市复苏，但要将近来的价格反弹理解为价格持续上涨，供应面必须要发挥作用，要令市场收紧，”巴克莱分析师在一份报告中说。

中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4；与上月持平，继续高于临界点。上月和路透调查预估中值均为50.4。显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。

其他金属7-9月表现优于期铜，其中期铅 大涨近20%，期锡 劲升18%，两者都创下至少三年来最大季度涨幅，受供应趋紧支撑。

期锡周一持平于每吨20,045美元，与上周五高点持平，这也是2014年12月以来的最高水准。期铅涨0.6%至每吨2,136美元，距离上周五触及的2015年5月以来高点不远。

期镍 持平于每吨10,565美元，但低于七周高点，菲律宾之前称，或许不会关停违因反环保规定而需关闭的所有20座矿厂，将给这些矿厂一些时间来解决问题。(完)

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