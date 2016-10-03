台湾债市：10年券殖利率随美债收高，观察五年公债是否重回交投重心

* 指标10年券殖利率收高 * 10年公债交投淡，观察五年公债是否重回交投重心 * 105/11殖利率短期区间暂看在0.70-0.75% 路透台北10月3日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周一扬升，但量能急缩。交易员指出， 台债殖利率随美债走高，其中五年公债成交量能放大，后续可观察是否重回交投重心。 他们表示，台湾央行已停止降息循环，目前看来美国年底前升息的机会仍颇高，两相衡量下，台债殖利率 低点已过的推估相当合理。今日五年公债首日重回交投重心，成交量高于10年券。由于今年仍有两次105/11期 10年公债增额发行，不排除市场暂先观望10年券的发展。 〞10年券没有流动性，大家先避开了十年券。〞一位小型票券商交易员表示。不过她也认为，今日是五年 新券105/13期 >首日发行前交易，因此吸引了市场目光，也不排除是短线的交投重心，不过长期 看来交投的重点可能还是会回到十年券身上。 另一位大型银行业交易员则表示，目前10年公债的借券成本很高，持券者没有人要借出持券予空头放空， 该期公债的流动性很差。目前空方虽稍有进场迹象，但各方都相信短期台湾离升息还有很远的道路。至于美国 若没有政治上的变数，且台湾已停止降息，则台债殖利率低点已经很难再看到。而目前台债市场中资金宽松的 现况没有改变，仍是殖利率向上的最大阻碍。 交易员认为，目前经济虽已较上半年回温，但是步伐依旧缓慢蹒跚，这会使得殖利率曲线维持目前的水平 ，预料不会趋向更为陡峭。 台湾央行周四维持政策利率不变，中止连四季降息循环。一位不愿具名央行官员指出，央行此举关键因素 在于：各项台湾领先指标已往正面发展，虽然经济景气仍有下行风险，惟市场悲观情绪已解除，取而代之的是 乐观情绪已显现。 交易员预估，短期105/11期殖利率区间料在0.70-0.75%；105/13期公债发行前交易殖利率区间在0.56-0.5 8%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/13 -- 0.5750 0.5550-0.5800 27.00 10 105/11 +0.65 0.7215 0.7175-0.7288 5.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7215% 5 105/8 0.5600% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 杨淑祯)