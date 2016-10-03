欧洲个股：北欧联合银行须提高核心资本水平，之前曾受监管机构审查

路透斯德哥尔摩10月3日 - 北欧地区最大的银行--北欧联合银行(Nordea) 周一称，该行须将核心资本从6月末的水平进行提升。此前该行受到瑞典金融监管机构的审查。

北欧联合银行一直受到监管机构的审视。今年早些时候一份被泄露的备忘录显示该行需要大幅提高资本水平，之后外界预期对该行的资本要求将会提升。

北欧联合银行称，瑞典金融监管局(FSA)原本预期该行的一级普通股本充足率要求应在9月30日之前达到17.3%。

该行称截至6月30日，一级普通股本充足率为16.8%，若包括合成式证券化(synthetic securitisation)在内则估计为17.2%。

北欧联合银行称，预计在发布第三季业绩时，已在实现资本和股息政策目标方面取得重大进展。(完)