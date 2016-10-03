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亚洲 | 2016年 10月 3日 星期一 16:41 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收升，德意志银行疑虑暂解但交投审慎

* 德意志银行疑虑暂解，外资转买超台股
    * 国际变数仍多，端看外资动向决定汇价
    * 明日台币主要区间暂看31.250-31.350

    路透台北10月3日 - 台币兑美元 周一微幅收升。交易员表示，因市场对欧洲地区最大银行之一德
意志银行 的担忧暂时缓解，且台股收高、外资买超。不过韩国金融市场休市，且后市变数不少，交
投趋于审慎。       
   
    交易员指出，今早有外资汇入，因报价较空，台币一度升至31.250，随后进口商承接，又将台币打到31.3
50之上，出口商则进场抛汇，令台币陷于狭幅区间震荡格局。
    
    〞今天没有方向，同一家外资还有买有卖，看到这样就可以休息了。〞一位公股银行交易主管说。 
    
    他表示，国际间的变数还不少，包括德意志银行问题的后续发展、美国总统大选、英国宣布明年3月底之
前启动脱欧进程后英镑下跌等等，都会牵动国际汇市的走向。
    
    另一商业银行交易员则称，今天韩国因公众假期金融市场休市，台币汇市交投缺乏方向，近日将关注德意
志银行事件的后续发展，以及周五美国非农数据的公布。
    
    一公股银行交易员认为，德意志银行的问题恐怕没法那么快解决，此将令亚币短期内偏向弱势。  
    
    星展银行则在发布的报告中称，成熟市场政经情势的不确定性，已让投资人将焦点转至价值面较佳的部份
新兴市场货币。台湾近期经济数据表现还不错，或可对汇价形成支撑。   
    
    交易员预期，明日台币交易区间暂看31.250-31.350。     
    
    台湾股市周一收高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为买超27.56亿台币；上交易 
日为卖超76.72亿台币。    
    
    多数新兴亚币周一上涨，有报导称德意志银行正在与美国司法部就降低罚款金额进行磋商，另外一项调查
显示中国制造业企稳，这些因素推动风险偏好升温。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一
个月天期美元/台币远汇 报31.230/31.270，上日收在31.215。    
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.330    31.366  31.250-31.379    31.350      6.24    6.74
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.327    31.364  31.252-31.375    31.330      4.82    4.88
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.085/-0.075              -0.095/-0.070
 美元/台币六个月期        -0.325/-0.295              -0.325/-0.285
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 董永年 ；审校 高洁如)

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