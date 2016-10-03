台湾汇市：台币兑美元微收升，德意志银行疑虑暂解但交投审慎

* 德意志银行疑虑暂解，外资转买超台股 * 国际变数仍多，端看外资动向决定汇价 * 明日台币主要区间暂看31.250-31.350 路透台北10月3日 - 台币兑美元 周一微幅收升。交易员表示，因市场对欧洲地区最大银行之一德 意志银行 的担忧暂时缓解，且台股收高、外资买超。不过韩国金融市场休市，且后市变数不少，交 投趋于审慎。 交易员指出，今早有外资汇入，因报价较空，台币一度升至31.250，随后进口商承接，又将台币打到31.3 50之上，出口商则进场抛汇，令台币陷于狭幅区间震荡格局。 〞今天没有方向，同一家外资还有买有卖，看到这样就可以休息了。〞一位公股银行交易主管说。 他表示，国际间的变数还不少，包括德意志银行问题的后续发展、美国总统大选、英国宣布明年3月底之 前启动脱欧进程后英镑下跌等等，都会牵动国际汇市的走向。 另一商业银行交易员则称，今天韩国因公众假期金融市场休市，台币汇市交投缺乏方向，近日将关注德意 志银行事件的后续发展，以及周五美国非农数据的公布。 一公股银行交易员认为，德意志银行的问题恐怕没法那么快解决，此将令亚币短期内偏向弱势。 星展银行则在发布的报告中称，成熟市场政经情势的不确定性，已让投资人将焦点转至价值面较佳的部份 新兴市场货币。台湾近期经济数据表现还不错，或可对汇价形成支撑。 交易员预期，明日台币交易区间暂看31.250-31.350。 台湾股市周一收高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股再转为买超27.56亿台币；上交易 日为卖超76.72亿台币。 多数新兴亚币周一上涨，有报导称德意志银行正在与美国司法部就降低罚款金额进行磋商，另外一项调查 显示中国制造业企稳，这些因素推动风险偏好升温。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一 个月天期美元/台币远汇 报31.230/31.270，上日收在31.215。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.330 31.366 31.250-31.379 31.350 6.24 6.74 司 元太外汇经纪公 31.327 31.364 31.252-31.375 31.330 4.82 4.88 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.085/-0.075 -0.095/-0.070 美元/台币六个月期 -0.325/-0.295 -0.325/-0.285 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年 ；审校 高洁如)